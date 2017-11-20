ČLÁNOK




Finančný manažér
20. November 2017

OBSAH


 ÚVODNÍK

Eduard HOZLÁR, predseda redakčnej rady

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY

PRIESKUM ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ V OBLASTI SPRÁVY  A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ
ZA ROK 2016 NA SLOVENSKU
Lenka DEBNÁROVÁ

INVESTIČNÁ POMOC AKO NÁSTROJ EXTERNÉHO SPOLU FINANCOVANIA INVESTIČNÝCH
PROJEKTOV   V PODNIKOCH NA SLOVENSKU
Milan FIĽA – Peter KRIŠTOFÍK

ANALÝZA HODNOTENIA SLOVENSKA V REBRÍČKU DOING BUSINESS
Tatiana HLUŠKOVÁ – Patrik TUROŠÍK

INKLUZIVITA PODNIKANIA V REGIÓNOCH SLOVENSKA
Juraj MIKUŠ

AKTUÁLNE MOŽNOSTI FINANCOVANIA INOVACIÍ V MSP Z PROSTRIEDKOV EŠIF
V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA
Milan FIĽA

STRÁNKY SAF

INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY EACT A SPRÁVNEJ RADY IGTA
V BERLÍNE
(Andrej RÉVAY)

TLAČOVÁ SPRÁVA „JOURNEYS TO TREASURY“

AKTIVITY SAF V RÁMCI PROJEKTU ODVETVOVÝCH ŠTANDARDOV NA SLOVENSKU
(redakcia)

Finančný manažér

KURZY

27. 11. 2017

USD 1,195 0,008
CZK 25,431 0,018
GBP 0,894 0,003
HUF 311,240 0,590
CAD 1,516 0,006

TOP TÉMY

Sociálna Sieť Expertov Profini

SPOLUPRÁCA