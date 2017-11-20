OBSAH
❏ ÚVODNÍK
Eduard HOZLÁR, predseda redakčnej rady
❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
PRIESKUM ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ V OBLASTI SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ
ZA ROK 2016 NA SLOVENSKU
Lenka DEBNÁROVÁ
INVESTIČNÁ POMOC AKO NÁSTROJ EXTERNÉHO SPOLU FINANCOVANIA INVESTIČNÝCH
PROJEKTOV V PODNIKOCH NA SLOVENSKU
Milan FIĽA – Peter KRIŠTOFÍK
ANALÝZA HODNOTENIA SLOVENSKA V REBRÍČKU DOING BUSINESS
Tatiana HLUŠKOVÁ – Patrik TUROŠÍK
INKLUZIVITA PODNIKANIA V REGIÓNOCH SLOVENSKA
Juraj MIKUŠ
AKTUÁLNE MOŽNOSTI FINANCOVANIA INOVACIÍ V MSP Z PROSTRIEDKOV EŠIF
V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA
Milan FIĽA
❏ STRÁNKY SAF
INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY EACT A SPRÁVNEJ RADY IGTA
V BERLÍNE
(Andrej RÉVAY)
TLAČOVÁ SPRÁVA „JOURNEYS TO TREASURY“
AKTIVITY SAF V RÁMCI PROJEKTU ODVETVOVÝCH ŠTANDARDOV NA SLOVENSKU
(redakcia)