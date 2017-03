ČLÁNOK

Eurozóna obnoví s Gréckom rokovania o pokračovaní pomoci

21. Február 2017

Eurozóna a Grécko obnovia rozhovory o podmienkach, ktoré musia Atény splniť výmenou za uvoľnenie ďalšej časti finančnej pomoci. Uviedol to v pondelok šéf skupiny ministrov financií členských štátov menovej únie (Eurogroup) Jeroen Dijsselbloem. Naznačil tiež, že európski veritelia sú ochotní zmieriť tlak na ďalšie výdavkové škrty a zvyšovanie daní, pričom sa majú viac zamerať na hĺbkové reformy daňového systému a trhu práce. “Vytvoril by sa tým fiškálny priestor pre opatrenia na podporu rastu,” povedal holandský minister.

Poskytnutie úľav Grécku je kľúčová požiadavka, ktorou Medzinárodný menový fond (MMF) podmieňuje účasť na treťom záchrannom programe pre Atény dohodnutom v júli 2015. Dijsselbloem vyjadril optimizmus, že dohoda z pondelka pomôže presvedčiť fond, aby poskytol do programu finančný príspevok. MMF tento mesiac varoval, že v dlhodobom horizonte grécky verejný dlh zostáva neudržateľný. Bez zmiernenia podmienok splácania by sa mal dlh podľa aktuálnych odhadov fondu do roku 2060 vyšplhať až na 275 % hrubého domáceho produktu zo so súčasných zhruba 180 %.