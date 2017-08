ČLÁNOK

Európska legislatíva sa pre dvojakú kvalitu potravín zatiaľ nezmení, EK však pripraví odporúčania

27. Júl 2017

Európska legislatíva sa pre dvojakú kvalitu potravín v rámci členských štátov EÚ zatiaľ meniť nebude. Európska komisia však tému považuje za závažný problém a plánuje pre národné orgány vydať usmernenia, ktoré by neférovým obchodným praktikám pomohli v budúcnosti zabrániť. “Nepáči sa mi, aby sme mali dve kategórie občanov,” vyhlásil predseda EK Jean-Claude Juncker po rokovaní so slovenským premiérom Robertom Ficom v Bruseli.

“Vítam, že komisia je pripravená v septembri vydať špeciálne usmernenie, pokiaľ ide existujúcu európsku legislatívu, kde sa viac sústredíme na tie možnosti, ktorá Európska komisia má, najmä pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín, rovnaké označovanie. Táto prax, ktorú principiálne odmietame, musí skončiť,” vyhlásil na tlačovom brífingu Fico. Slovenský premiér sa zároveň ponúkol, že v spolupráci s eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou pripravia na jeseň summit, kde budú o možných opatreniach v súvislosti s dvojakou kvalitou potravín rokovať s výrobcami, spotrebiteľskými zväzmi aj firmami.

Podľa podpredsedu EK Maroša Šefčoviča Brusel už pracuje na príprave podrobnejších usmernení, ktoré by zabránili výrobcom zavádzať spotrebiteľov. Aktuálne pracujú aj s eurokomisárkou Jourovou na metodike porovnania výrobkov, aby mali čo najviac informácií.

Juncker tiež uviedol, že zmena aktuálne platnej legislatívy pre dvojakú kvalitu potravín by mohla trvať niekoľko rokov, zatiaľ čo vydané odporúčania môžu postupnými krokmi zlepšovať práva spotrebiteľov v únii. Zmene legislatívy sa však nebráni. Premiér Fico dodal, že pokiaľ ani po vydaných usmerneniach sa situácia v členských krajinách nezlepší a občania Slovenska budú nakupovať aj naďalej výrobky s iným zložením ako napríklad v Rakúsku, je pripravený zaviesť takzvané pozitívne diskriminačné opatrenia pri dovoze potravín z ostatných členských štátov únie.

“Pre mňa je najpodstatnejšie konštatovanie, že Európska komisia plne rešpektuje, že tento problém tu existuje a osobne sa zaviazal (Jean-Claude Juncker – pozn. red.), že bude tejto téme venovať veľkú pozornosť,” vyhlásil Fico. “Mne to je jedno, či je to nová legislatíva či zmena legislatívy, odporúčania alebo smernice, ale otázku musíme posunúť dopredu,” uzavrel.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) vníma pozitívne ideu organizovania európskeho summitu na tému výrobkov rovnakej značky, o ktorej vo štvrtok hovoril premiér. Obzvlášť za predpokladu, ak sa o téme kvality a rôzneho zloženia výrobkov bude diskutovať odborne, bez emócií a za účasti všetkých zainteresovaných, vrátane zástupcov výrobcov. “Značkoví výrobcovia pôsobiaci na viacerých trhoch pracujú vždy na tom, aby pri uvádzaní svojich výrobkov vyhoveli národným reguláciám a priniesli tovary, ktorými oslovia spotrebiteľov. Preto pripomíname, že rozdiely v zložení produktu automaticky neznamenajú nižšiu kvalitu alebo bezpečnosť spotrebiteľov,” upozornil výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Združenie opakovane oslovilo ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú so žiadosťou o odbornú diskusiu o tejto téme, ako aj o to, aby bolo umožnené výrobcom predložiť kvalifikované vysvetlenie k zisteniam prípadných rozdielov v zložení výrobkov na rôznych trhoch pred ich oznámením. “Výrobcovia by mali mať možnosť vyjadriť sa k zisteniam aj na pripravovanej internetovej stránke o dvojitej kvalite, ktorú plánuje vytvoriť odborná skupina zástupcov štátov V4. Máme za to, že takýmto spôsobom sa môže predísť prípadným nedorozumeniam,” uzavrel výkonný riaditeľ SZZV.