ČLÁNOK

Europarlament žiada nové opatrenia na zamedzenie daňových únikov

13. December 2017

V boji proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom by sa malo prijať viacero nových opatrení. Konštatuje to Európsky parlament vo svojom uznesení, ktoré schválil v stredu. Uznesenie obsahuje vyše 200 odporúčaní vyšetrovacieho výboru europarlamentu pre pranie špinavých peňazí. Okrem iného hovoria o potrebe zavedenia verejne prístupných registrov konečných užívateľov výhod na úrovni Európskej únie či sankciách pre finančných sprostredkovateľov za agresívne daňové plánovanie. Zároveň rozhodli, že v europarlamente bude zriadený stály vyšetrovací výbor, ktorý sa bude zaoberať daňovými otázkami.

Europoslanci taktiež navrhujú spoločné vymedzenie toho, čo je offshorové finančné centrum, daňový raj, nespolupracujúca daňová jurisdikcia a vysoko riziková krajina z hľadiska prania špinavých peňazí. Taktiež by privítali ustanovenie nástrojov na podporu oznamovateľov, ktoré by im zaistili účinnú ochranu a primeranú finančnú pomoc. Pomôcť by tiež podľa europarlamentu malo zavedenie odradzujúcich sankcií na úrovni únie aj členských štátov voči bankám a sprostredkovateľom, ktorí sa vedome zámerne a systematicky zapájajú do nezákonných daňových systémov alebo do prania špinavých peňazí.

Tieto opatrenia by podľa europoslancov mali byť odpoveďou aj na poslednú kauzu takzvaných Panamských dokumentov. EP zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že v týchto dokumentoch sa spomínajú viaceré členské krajiny Európskej únie (EÚ). “Poslanci tiež kritizovali nedostatok politickej vôle na strane niektorých krajín únie pokročiť v daňových reformách a v ich presadzovaní,” informuje europarlament.

Zjednodušiť boj proti daňovým únikom môže podľa parlamentu aj zmena v systéme prijímania daňovej legislatívy. Schvaľovanie legislatívy únie v oblasti daňovej politiky si v súčasnosti vyžaduje jednomyseľnú podporu ministrov členských štátov. Parlament presadzuje, aby v budúcnosti stačila Rade Európskej únie na schválenie takýchto právnych aktov kvalifikovaná väčšina.

“EÚ pokročila v boji so subjektmi, cez ktoré sa prelievajú zisky firiem, ktoré sa chcú vyhnúť plateniu daní, a vydala tzv. čiernu listinu. Ak chce byť v boji proti daňovým rajom EÚ dôsledná, musí ísť ďalej a musí sa to týkať aj samotných členov ako je Holandsko, Luxembursko, Írsko či Malta,” uviedol na margo schváleného uznesenia europoslanec Branislav Škripek. Ako dodal jeho kolega Ivan Štefanec, za najdôležitejšie opatrenie, ktoré by sa malo zaviesť, považuje pravidlo zdaňovania na mieste, kde vzniká zisk.