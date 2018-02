ČLÁNOK

Drucker by mal s dotovaním VšZP počkať, tvrdí INEKO

8. Február 2018

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker by mal s plánovaným dotovaním kapitálu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) počkať, a to aj vzhľadom na čerstvý rozsudok európskeho súdu, po ktorom môže byť selektívne dotovanie VšZP zo strany štátu posúdené ako nepovolená štátna pomoc. Myslí si to analytik INEKO Dušan Zachar.

V pondelok vydal Všeobecný súd EÚ rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutie Európskej komisie (EK) z októbra 2014 a povedal, že poskytovanie povinného zdravotného poistenia na Slovensku má navzdory svojim nesporným sociálnym, solidárnym a regulačným prvkom evidentný charakter ekonomickej činnosti a súťaživosti zdravotných poisťovní. “Súd rozhodol, mimochodom, v súlade aj s naším názorom, že v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc majú byť zdravotné poisťovne vnímané ako podniky, a preto musí EK posúdiť, či navyšovania základného imania, splácanie dlhov či ostatné dotácie zo strany štátu pre štátnu Spoločnú zdravotnú poisťovňu a VšZP v období rokov 2003-2010 nebolo nepovolenou štátnou pomocou,” pripomenul Zachar.

Podľa analytika je to veľmi dôležité rozhodnutie aj pre blízku budúcnosť, keďže minister zdravotníctva už avizoval, že plánuje finančnú injekciu pre VšZP na zvýšenie jej vlastného imania, aby plnila kritérium kapitálovej primeranosti a nemusela vypracovať a plniť ďalší ozdravný plán. “Takáto štátna pomoc však podľa nás pokrivuje súťaž medzi poisťovňami. Odporúčame, aby sa minister s navyšovaním kapitálu VšZP neponáhľal a počkal aspoň do rozhodnutia EK. VšZP je likvidná, spláca svoje záväzky načas, navyše sa aj pre tento rok očakáva výrazný, dokonca ešte vyšší rast ekonomiky, a teda aj odvodov, čo by v kombinácii s pokračovaním ozdravných opatrení umožnilo poisťovni dostať sa postupne z vlastných problémov vlastnými silami,” uzavrel Zachar.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla podľa predbežných výsledkov účtovnej závierky za rok 2017 zisk 35 mil. eur. Presný údaj o hospodárskom výsledku bude známy v apríli tohto roka po odobrení závierky nezávislým audítorom. Auditovaný hospodársky výsledok za rok 2016 potvrdil stratu 112 mil. eur, očakávaný hospodársky výsledok za rok 2017 mala byť strata 117 mil. eur.

Ako objasnil minister zdravotníctva, dosiahnutý hospodársky výsledok sa použije na čiastočnú úhradu starých záväzkov, respektíve na zvýšenie záporného vlastného imania, pretože až po tomto kroku bude môcť zdravotná poisťovňa požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o to, aby bol zrušený jej ozdravný plán. Podľa posledných auditovaných výsledkov bolo vlastné imanie na úrovni mínus 80 mil. eur. “Ak k tomu pripojíme zhruba 35 mil. eur zisku, tak sa dostávame na 45 mil. eur záporného vlastného imania, ktoré bude treba dotvoriť finančným vkladom. Potom, ako bude vypracovaná správa nezávislého audítora, pripravím materiál na vládu,” informoval Drucker.

Spomínané finančné prostriedky majú byť podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva blokované. “Chceme pripraviť zmenu stanov aj uznesenie vlády, ktorým budeme žiadať súhlas na dofinancovanie vlastného imania. Tieto prostriedky, okrem toho, že budú uložené v Štátnej pokladnici, VšZP bude mať obmedzené nakladanie s nimi,” povedal Drucker.