ČLÁNOK

Chrenek verí, že obchodnú dohodu s USA raz EÚ podpíše

8. Január 2017

Hoci sa rokovania o investičnej a obchodnej dohode s USA (TTIP) nateraz zastavili, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek verí, že táto dohoda sa raz podpíše, pretože je to v záujme aj EÚ, aj USA. „Teraz je jednoznačné, že treba počkať na kroky novej Trumpovej administratívy. Rokovania sa zastavili, ale doteraz sa dosiahli v mnohých oblastiach dobré výsledky, aj keď je to veľmi citlivá téma. Je potrebné počkať, aký postoj zaujme nová administratíva, ale je jednoznačné, že to nepôjde rýchlo,“ priznal Chrenek v rozhovore pre agentúru SITA.

„Európska únia a Spojené štáty americké sú najväčšími svetovými ekonomikami a veľmi profitujú z medzinárodného obchodu. EÚ je najväčšou obchodnou veľmocou, najviac vyváža, najviac dováža a aj v obchode s USA má pozitívnu obchodnú bilanciu. Tie možnosti sú veľké, ale samozrejme, že si EÚ musí chrániť svoje záujmy, hodnoty, nebudú to ľahké rokovania,“ povedal Chrenek na margo dohody. Novozvolený americký prezident Donald Trump vo svojej predvolebnej kampani tvrdil, že dohoda je pre USA nevýhodná a nechce ju podpísať.

Podľa šéfa EK na Slovensku TTIP nie je len o clách, daniach, obchodných prekážkach, ale hlavne o spoločných technických štandardoch a o podpore investícií. Pôvodným cieľom bolo podpísať túto dohodu do konca Obamovej administratívy. „Nešlo to veľmi rýchlo, ale to je úplne normálne. Takmer všetky obchodné dohody si vyžadujú veľa času, aj s Kanadou trvali rokovania päť rokov. Dohodu s MERCOSUR (zoskupenie latinskoamerických krajín, ktoré združuje Argentínu, Brazíliu, Paraguay, Uruguay) pripravujeme viac ako 15 rokov. Obchodné dohody sa nerobia zo dňa na deň, aj keď naozaj obe strany mali záujem ísť čo najrýchlejšie, nepodarilo sa to, ale nie je to nič mimoriadne,“ tvrdí zástupca EK na Slovensku.

Európskej únii sa tento rok podarilo podpísať obchodnú dohodu s Kanadou. Predchádzal tomu však spor v belgickom Valónsku, ktoré s podpisom nesúhlasilo a dohodu určitý čas blokovalo. „Dohoda s Kanadou je mimoriadne dobrá, najmä v oblasti ochrany investícií. Dohodol sa úplne nový prístup prostredníctvom medzinárodného súdu pre investície. Tým, že Kanada je nám blízka celkovým nastavením, demokratickými princípmi, ochranou životného prostredia a sociálnych práv, ten pokrok bol mimoriadny a je to dobrý príklad pre ďalšie dohody,“ povedal Chrenek s tým, že to, čo EÚ dosiahla s Kanadou, sa bude snažiť dosiahnuť aj s inými krajinami. Teraz napríklad rokuje s Japonskom a Indiou.

Chrenek pripomenul, že ani TTIP, ani CETA nie sú prvé dohody, pri ktorých boli problémy počas rokovaní. „Takým dobrým príkladom je dohoda s Južnou Kóreou. Aj tam boli mnohé problémy pri rokovaniach, výhrady viacerých sektorov, ale dnes, keď dohoda dobre funguje v praxi, tak už nikto nenamieta, pretože vidí, že obchod výrazne vzrástol, najmä vývoz z EÚ do Kórey. Práve napríklad v poľnohospodárstve ten rast bol mimoriadne vysoký, aj keď sa predtým farmári obávali,“ uzavrel Chrenek.