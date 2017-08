ČLÁNOK

Britský minister financií chce prechodnú dohodu s EÚ

31. Júl 2017

Veľká Británia by mala s Európskou úniou uzavrieť prechodnú dohodu, aby sa zabránilo narušeniu vzájomných vzťahov po vystúpení krajiny z Európskej únie. Vyhlásil to v nedeľu minister financií Philip Hammond. Vláda by sa mala zhodnúť na spoločnom postoji, ktorý upevní jej pozíciu v rokovaniach s cieľom zabezpečiť pre krajinu čo najlepšie podmienky, povedal minister pre portál bbc.com.

„Ešte pred piatimi týždňami sa prechodné obdobie považovalo za úplne nový koncept. Teraz si myslím, že asi každý vo vládnom kabinete akceptuje, že bude určitá forma prechodnej (dohody),“ uviedol Hammond.

Na konkrétnejšie informácie o podobe budúcich vzťahov s európskym spoločenstvom čakajú aj britské firmy, ktoré vzhľadom na súčasnú neistotu odkladajú investičné plány, dodal minister. Prechodná dohoda, ktorá môže platiť aj „niekoľko rokov“, je „správna a rozumná“ z pohľadu Veľkej Británie aj EÚ, uzavrel Hammond. Druhé kolo oficiálnych rokovaní o brexite začína v pondelok v Bruseli.

Podľa skoršieho prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI) 42 % britských firiem predpokladá, že brexit poškodí ich investičné plány. CBI preto vyzýva vládu, aby sa s EÚ urýchlene dohodla na úprave obchodných vzťahov.