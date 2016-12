ČLÁNOK

Brexit je podľa exguvernéra Bank of England príležitosťou

27. December 2016

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie podľa bývalého guvernéra britskej centrálnej banky lorda Mervyna Kinga krajine prináša “reálne príležitosti” a Británia by podľa neho mala byť v súvislosti s vystúpením z EÚ “sebavedomá”. Bývalý guvernér Bank of England pre BBC povedal, že existujú “reálne príležitosti” pre ekonomickú reformu a nové obchodné dohody, čo znamená, že brexit by mohol byť úspechom. Informoval o tom portál bbc.com.

“Byť mimo toho, čo je dosť neúspešnou Európskou úniou, obzvlášť v ekonomickom zmysle, nám poskytuje príležitosti rovnako ako zjavne veľké politické ťažkosti,” povedal Mervyn King. Naznačil, že Británia bude bohatšia, ak bude ekonomicky úplne mimo spoločného trhu Európskej únie.

Podľa Kinga je otázne, či by Veľká Británia mala zostávať v colnej únii, keďže by to mohlo obmedzovať schopnosť vlády uzatvárať obchodné dohody s krajinami mimo únie. “Nemyslím si, že pre nás má zmysel predstierať, že by sme mali zostať na spoločnom trhu a myslím, si, že existujú reálne otázniky, či má zmysel zostať v colnej únii,” konštatoval King.