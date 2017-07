ČLÁNOK

Boj proti praniu špinavých peňazí sa zefektívni

27. Jún 2017

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal byť efektívnejší. V pondelok nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí. Tá má posilniť už existujúce pravidlá v tejto oblasti. „Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers,“ informovala Zuzana Havranová zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Spomínaná smernica sprísňuje povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov, pokiaľ ide o posudzovanie rizík. V prípade spoločností stanovuje jasné požiadavky na transparentnosť ohľadom ich skutočného vlastníctva. „Informácie o skutočnom vlastníctve budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii úradom členských štátov a povinným osobám,“ dodala Havranová.

Vďaka novým európskym pravidlám by sa mala uľahčiť spolupráca a výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti alebo teroristickým aktivitám. „Smernica stanovuje jednotnú politiku voči nečlenským, tretím krajinám, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a posilňuje právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie v tejto oblasti,“ doplnila Havranová.

Členské štáty EÚ mali do pondelka 26. júna oznámiť, ako sa im podarilo túto smernicu transponovať do svojich právnych predpisov. „Európska komisia teraz začne tento stav kontrolovať a v prípade, že členské štáty doposiaľ neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi urýchlene hľadať riešenia,“ konštatovala Havranová.

V EÚ začínajú platiť aj nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti. Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. „Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ,“ uzavrela Havranová. Vnútroštátne elektronické insolvenčné registre budú do leta 2019 prepojené v celej EÚ. Zjednodušiť by sa tým malo získavanie informácií o insolvenčných konaniach v iných krajinách EÚ.