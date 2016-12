ČLÁNOK

Bankový sektor ku koncu októbra so ziskom takmer 595 mil. eur

30. November 2016

Bankový sektor na Slovensku dosiahol ku koncu októbra čistý zisk 594,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) znamená nárast o 4,7 %. Významne pozitívny vplyv na tohtoročnú ziskovosť mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Čistý úrokový výnos sa najmä v dôsledku nízkych úrokových sadzieb znížil o 4,6 % na 1,484 mld. eur. Popri úrokových výnosoch klesli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 0,5 % na 434,7 mil. eur.

Počas tohto roka bude hospodárske výsledky skresľovať jednorazový výnos súvisiaci s predajom akcií spoločnosti Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Transakcia podľa Slovenskej bankovej asociácie nepredstavuje pre bankový sektor trvalo udržateľný príjem, keďže sa vyplatí len jednorazovo. Ziskovosť bánk bola v tomto roku podľa NBS vystavená viacerým negatívnym trendom, hoci výsledná ziskovosť vzrástla. Ku koncu septembra zisk bánk síce rástol o 6 %, avšak po odrátaní jednorazových vplyvov zisk klesol o 8 %.

V budúcnosti ziskovosť bankového sektora na Slovensku bude podľa centrálnej banky pravdepodobne klesať. Dôvodom je najmä výrazný pokles úrokových príjmov z retailových úverov na bývanie, ktorý je dôsledkom legislatívnej zmeny v oblasti stanovenia maximálneho poplatku za predčasné splatenie týchto úverov. Simulácia naznačuje možné výraznejšie zníženie ziskovosti v roku 2017, s ďalším miernym poklesom v rokoch 2018 a 2019, celkovo o 40 % až 50 %.